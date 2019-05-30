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В Шереметьево экстренно приземлился самолет АК «Аэрофлот»

30.05.2019 11:39
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В Шереметьево экстренно приземлился самолет АК «Аэрофлот»

В столичном Шереметьево экстренную посадку совершил самолет А320, ранее вылетевший в направлении Грозного. Как передает ТАСС со ссылкой на собеседника из экстренных служб, лайнер вынужденно вернулся из-за срабатывания датчика пожаротушения. Два часа экипаж самолета вырабатывал топливо и только после этого совершил посадку.

В разговоре с РИА Новости начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис отметил, что посадка прошла в штатном режиме и не была аварийной. Согласно полученной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Как отмечает РБК со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани, самолет АК «Аэрофлот» сначала вылетел в Грозный в 08:14. На момент выхода публикации статус рейса был обозначен как «задерживается».

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