В РЖД отрицают информацию о взлетевших ценах на плацкарт

Железнодорожники отреагировали на заявления о высоких ценах на проезд в поездках. Так, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Петр Иванов отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что стоимость билетов резко взлетела, передает РИА Новости. Он настаивает, что повышения цены на проезд в общих и плацкартных вагонах нет. Более того, они вообще не менялись с прошлого года. Иванов подчеркивает, что тариф увеличиться не может, однако в компании клиентам могут предложить более низкую стоимость билетов в рамках разных акций.