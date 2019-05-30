В России резко выросли цены в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров заявило о сильном росте цен в плацкартные вагоны на летние месяцы. С письмом, в котором изложена просьба провести проверку обоснованности роста цен, организация обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Так, согласно представленным данным, "летние" цены в плацкарт выросли, в среднем, на 65-100%, а показавшими наибольший рост направлениями стали Москва-Калининград и Москва-Адлер, пишет газета Известия.