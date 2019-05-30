Джулиан Ассанж переведен в тюремную больницу

Джулиан Ассанж переведен больницу британской тюрьмы Белмарш. Как передает РИА Новости, в организации выражают обеспокоенность в связи со здоровьем основателя WikiLeaks. В сообщении говорится, что за последние семь лет самочувствие Ассанжа значительно ухудшилось – напомним, что ровно столько он находился в посольстве Эквадора в условиях, которые были «несовместимы с базовыми правами человека». Более того, как рассказал его адвокат, сильно похудевший Джулиан пребывал в таком состоянии, что с ним нельзя было «вести нормальную беседу».