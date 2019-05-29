Представители Антиохийской церкви призывают ввести санкции против Украины

В случае, если представители новых властей Украины не остановят гонения, которые совершаются против канонической Церкви, то международному сообществу стоит задуматься о том, чтобы ввести санкции против Киева. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в ходе международной конференции «Нарушение прав верующих на Украине» выступил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс. Он также обратился с призывом к участникам мероприятия потребовать от сегодняшних властей Украины вернуть канонической церкви имущество, которое было отнято незаконным образом.