Мадуро тайно вел переговоры с венесуэльской оппозицией

В Норвегии завершился второй день переговоров представителей действующей власти Венесуэлы и оппозиции страны. Об этом рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что считает данные переговоры конструктивными и подчеркивает, что путь власти - это путь диалога и совместного поиска решений выхода из сложившегося в стране кризиса. При этом Николас Мадуро сообщил, что переговоры с оппозицией тайно идут уже в течение двух-трех месяцев, а встреча представителей в Норвегии - это результат, которого удалось достичь за прошедшее время, пишет РИА Новости.