Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Россия решительно и полностью отвергает все обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и проведении ядерных испытаний. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, данные голословные обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы и направлены, в первую очередь, на действующий режим контроля за вооружениями для того, чтобы пошатнуть мировую стратегическую стабильность, пишет RT.

Ранее, глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявлял, что российская сторона проводит несанкционированные ядерные испытания, нарушая при этом мораторий на их проведение, который соблюдают другие страны, включая и США. При этом он не привел никаких доказательств своих слов, а на прямой вопрос о проведении Россией ядерных испытаний уклончиво ответил, что у российской стороны есть такая возможность.