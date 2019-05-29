США обвиняют Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли заявил, что Россия возможно проводит ядерные испытания, нарушая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По его словам речь может идти о ядерных боезарядах малой мощности. Данные испытания направлены на укрепление ядерной мощи России, в то время как США отказались от проведения испытаний. Причем Эшли уклонился от прямого вопроса о проведении Россией ядерных испытаний, подчеркнув, что у российской стороны есть потенциал для их проведения, пишет ТАСС.