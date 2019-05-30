Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Геннадий Онищенко, являющийся депутатом Государственной думы Российской Федерации и бывшим главным санитарным врачом страны, посоветовал пожилым гражданам заниматься спортом и жить «чуть-чуть впроголодь», для того чтобы избавиться от лишнего веса, сообщает «РБК». Наличие лишнего веса, в особенности у «возрастных» людей, вызывает серьезные риски развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.