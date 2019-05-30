ЦБ хочет сократить срок хранения кредитных историй до 7 лет

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ) сообщил о своем намерении сократить срок хранения кредитных историй с 10 до 7 лет, сообщают «News.ru». На текущий момент ведется работа над нормативно-правовыми актами, которые станут основанием для изменения сроков хранения. Официальный представитель ЦБ сообщил, что подобное сокращение сроков хранения кредитных историй целиком и полностью отвечает требованиям международного законодательства.