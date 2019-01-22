Жительница Дубая запечатлела движущееся кольцо в небе

22.01.2019 23:38



40-летняя домохозяйка Прити Дхакан Риеш заметила необычное кольцо из света, которое медленно двигалось по небу. Когда она взволнованно указала на это окружающим, те заявили, что кольцо похоже на что-то космическое.

«Я увидела огромное кольцо, похожее на НЛО, которое двигалось с определенной скоростью. Три дня назад мой друг в Абу-Даби также стал свидетелем очень похожего явления», – рассказала Риеш.

Женщине удалось запечатлеть явление. На кадрах можно заметить, как по небу на фоне Луны перемещается облачное кольцо света. Дубайские астрономы изучили фото и видеоматериалы и пришли к выводу, что никакого «потустороннего вторжения» не было. На самом деле это природное явление – 22-градусный ореол (гало).

Хасан Ахмад Аль-Харири, руководитель Дубайской астрономической группы, сообщил: «Совершенно ясно, что это ореол с 22 градусами. В облаке присутствуют ледяные кристаллы, которые особым образом искривляют лунный свет. В итоге появляется изображение ореола».

Он также отметил, что если бы данный ореол был удален от земного спутника, то тогда можно было бы предположить что-то иное. Мы можем видеть свет от спутника рядом с ним, поэтому с уверенностью утверждаем, что этот эффект ореола создает свет Луны.