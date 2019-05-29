Российские банки переходят на push-уведомления

Отечественные банки проявляют все большую заинтересованность в использовании push-уведомлений для информирования своих клиентов, постепенно отказываясь от механики смс-оповещения, сообщает «РБК». В первую очередь подобный интерес объясняется с экономической точки зрения, поскольку информирование путем отправки смс-сообщений очень дорогостоящий. К примеру, за прошедший год все банки России потратили на смс-информирование клиентов более 20 млрд рублей.