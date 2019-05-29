Все авиарейсы в Аргентине отменены из-за забастовки

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Аргентины проводит массовую забастовку рабочих в стране, по результатам которой были отменены большая часть авиарейсов по всей стране, сообщает «ТАСС». Забастовка выражает несогласие профсоюзов Аргентины с экономической политикой государства, в результате которой большая часть рабочих в стране находятся в очень тяжелом финансовом положении.