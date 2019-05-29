Матвиенко попросила не провожать ее в отставку

Валентина Матвиенко, являющаяся спикером Совета Федерации, пошутила, попросив парламентариев не отправлять ее в отставку вместе с Дмитрием Мезенцевым, чьи полномочия были аннулированы в связи с его назначением послом от Российской Федерации в Белоруссии, сообщает «PolitSovet.ru». Вышеназванная шутка прозвучала после нескольких похвал в адрес Матвиенко со стороны Мезенцева.