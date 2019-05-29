Американскому фотографу удалось запечатлеть редкое природное явление

Фото: Paul Smith

Редкий и неуловимый погодный феномен был сфотографирован в апреле этого года в центральной части США, когда по всему региону прокатились сильные грозы.

Когда возникает молния, она обычно либо проходит сквозь грозовые тучи, либо ударяется о землю. Но если условия подходящие, определенный тип молнии может простираться намного выше самой грозы. Этот тип молнии известен как «спрайт».

Считается, что красный цвет спрайтов вызван взаимодействием спрайтов и азота в атмосфере. По этой причине они известны под названием «красные спрайты».

Фото: wikipedia. Молнии в околоземном космическом пространстве

«Красные спрайты» – это недолговечные красные вспышки, длящиеся всего несколько миллисекунд. Спрайты возникают во время сильной грозы на высоте от 50 до 130 км (высота образования «обычных» молний – не более 16 км).

Эти электрические разряды могут простираться на 20–30 км вверх. Спрайты редко можно заметить человеческим глазом, поэтому их чаще всего удается запечатлеть с помощью высокочувствительных камер.

Фото: Paul Smith

Спрайты настолько велики и излучают столько энергии, что камеры и приборы на МКС способны их обнаружить.

Фото: NASA

Исследования, проведенные в космосе, помогли ученым подтвердить существование спрайтов 30 лет назад. А до этого, в течение десятилетий, многие пилоты сообщали о больших вспышках света, распространяющихся высоко над грозовыми облаками, но их сообщения в значительной степени игнорировались научным сообществом до конца 1980-х гг.

Данное явление запечатлел американский фотограф Paul Smith, который специализируется на ночной фотографии с 2015 года, снимая завораживающие изображения полярных сияний, ночных гроз и «красных спрайтов».