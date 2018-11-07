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Шаровая молния на куполе храма: очевидец принял ее за НЛО

07.11.2018 19:39
Шаровая молния на куполе храма: очевидец принял ее за НЛО

В Италии во время очередного шторма, который бушевал всю ночь в Ористано, одному из очевидцев удалось зафиксировать очень редкое атмосферное явление. Сильный дождь, молнии, гром и град вынудили итальянца остановить автомобиль. Он находился в салоне машины, наблюдая за стихией, как вдруг неожиданно заметил нечто необычное, вращающееся вокруг церковной башни. Мужчина запечатлел увиденное. Очевидец, заметив яркий светящийся шар, зависший над куполом церкви принял его за НЛО. Через некоторое время шар улетел вверх и исчез из поля зрения.
Выяснилось, что мужчина наблюдал не НЛО, а редкое атмосферное явление, которое называется глобулярная или шаровая молния, сообщает castedduonline.it. Это впечатляющее и очень кратковременное природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование, обычно имеющее форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, а порой и странной траектории. Его можно наблюдать как во время грозы, так и во время ее отсутствия.

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