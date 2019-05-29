Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины заявил о том, что участие войсковых подразделений страны в вооруженном конфликте на Донбассе было незаконным, сообщает «Газета.ру». Тем самым были подтверждены обвинения в адрес властей Украины со стороны России, чьи представители неоднократно сообщали о незаконности происходящего.