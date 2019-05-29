Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Роберт Мюллер, являющийся спецпрокурором Соединенных штатов Америки, сообщил о своей отставке, сообщает «RT». Мюллер также рассказал о том, что расследование на тему вмешательства России в процесс президентских выборов в США закрыто и обвинения Дональду Трампу и членам его избирательной команды предъявлены не будут. Также Мюллер сообщил, что целью вышеназванного расследования являлся поиск истины и справедливости.