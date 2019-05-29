Древние люди научились ходить на двух ногах в результате взрыва сверхновой

Древние люди, возможно, научились ходить на двух ногах в результате взрыва массивной сверхновой звезды, который произошел миллионы лет назад. В то время, как ранние обезьяны были способны ходить на четвереньках, предки людей каким-то образом развили способность ходить вертикально. Это давало древним людям преимущество перед их четвероногими современниками. Однако было неясно, что именно побудило людей учиться движению на двух ногах.

В новой работе ученые из Университета Канзаса исследовали возможность космического события, повлиявшего на то, как древние люди передвигались. Профессор Адриан Мелотт и его команда сосредоточились на сверхновой, взрыв которой произошел около 7 млн лет назад, пишет TechTimes.

Канзасские исследователи указывают на взрыв звезд в Млечном Пути, который рассеял космические лучи по всей галактике в течение нескольких миллионов лет. Радиация от этого события в конечном итоге достигла Земли около 2,6 млн лет назад. Космические лучи заставили ионы в атмосфере Земли сойти с ума, сделав покрытие планеты более проводящим. Участившиеся удары молний привели к массовым лесным пожарам, которые опустошили африканские леса и превратили их в луга. Когда осталось всего несколько деревьев, ранние люди были вынуждены адаптироваться к новой среде. По мнению исследователей, именно это могло заставить их научиться ходить вертикально.

Способность ходить на двух ногах впервые была замечена у предка человека, известного как сахелантроп. Этот 6-миллионолетний человеческий вид имел физические особенности, которые были сходны с обезьянами и людьми. Окаменелости этого древнего существа были найдены в африканской стране Чад.

Популярная среди ученых теория заключается в том, что ранние люди, возможно, приобрели способность ходить вертикально в результате изменения климата, трансформирующего их окружающую среду. Леса, где когда-то жили эти люди, позже превратились в саванны.

Мелотт сказал, что доисторические люди уже пытались научиться стоять прямо еще до того, как взорвалась сверхновая. Однако он и его коллеги считают, что космическое событие, возможно, сыграло свою роль в том, чтобы побудить этих людей быстрее овладеть навыком.

"Хождение на двух ногах уже началось, но мы думаем, что это, возможно, дало способности сильный толчок", - отметил профессор.

Результаты исследования показывают, что сверхновые могут влиять на частоту ударов молнии на Земле. Если это окажется правдой, то будущие космические события могут привести к большим лесным пожарам, происходящим по всей планете.

Однако ученые не ожидают, что в ближайшее время произойдет взрыв какой-либо сверхновой. Ближайшая к Земле звезда, которая, как ожидается, взорвется - Бетельгейзе. Она расположена на расстоянии около 642 световых лет от Земли и она не станет сверхновой, по крайней мере, несколько миллиардов лет.