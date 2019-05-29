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Астрономы находят "запретную" планету в "пустыне Нептуна" вокруг своей звезды

29.05.2019 07:52
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Астрономы находят "запретную" планету в "пустыне Нептуна" вокруг своей звезды

Экзопланета, меньшая, чем Нептун, со своей собственной атмосферой, была обнаружена в "пустыне Нептуна" вокруг своей звезды международным сотрудничеством астрономов, во главе с представителями университета Уорика. В ходе нового исследования, проведенного под руководством доктора Ричарда Уэста, была выявлена эта планета-изгой, пишет ScienceDaily.

Планета NGTS-4b, также названная исследователями "запретной планетой", меньше Нептуна, но в три раза больше Земли. Она имеет массу 20 масс Земли и радиус на 20% меньше, чем Нептун, температура на планете составляет 1000 градусов Цельсия. Она вращается вокруг звезды всего за 1,3 дня. Это первая экзопланета такого рода, найденная в "пустыне Нептуна".

Пустыня Нептуна - это область, близкая к звездам, где нет планет размером с Нептун. Эта область получает сильное излучение от звезды, что означает, что планеты не сохраняют свою газовую атмосферу, поскольку они испаряются, оставляя только скальное ядро.

Однако NGTS-4b все еще имеет свою атмосферу, состоящую из газа. Исследователи полагают, что планета могла переместиться в "пустыню Нептуна" недавно, за последний миллион лет, или она была очень большой, и атмосфера все еще испаряется.

"Эта планета, должно быть, крепкая - она находится как раз в той зоне, где, как мы ожидали, планеты размером с Нептун не смогут выжить. Это действительно замечательно, что мы нашли такую планету. Это никогда не было сделано раньше телескопами на Земле, и это было здорово, чтобы найти ее после работы над этим проектом в течение года", - говорит Ричард Уэст. "Сейчас мы изучаем данные, чтобы увидеть больше планет в "пустыне Нептуна" - возможно, пустыня более наполнена, чем когда-то считалось."

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