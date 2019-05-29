В Косово хотят снять иммунитет с российского сотрудника ООН

В Косово требуют снять иммунитет с сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова. С таким заявлением выступил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила. Как сообщалось ранее, спецслужбы Косова провели полицейский рейд на севере республики, в ходе которого были задержаны несколько человек, включая и Краснощекова. Во время проведения операции местные сербы оказали вооруженное сопротивление косовскому спецназу, в результате чего россиянин получил ранение и, в настоящее время, находится в госпитале, пишет РИА Новости.