Минздрав оценил метод избавления от жира на животе

В Минздраве оценили исследование, проведенное специалистами Американского гериатрического общества, согласно которому эффективнее всего пожилые люди могут избавиться от брюшного жира с помощью интервальных тренировок. По словам главного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, интервальные тренировки, которые представляют собой короткие занятия в группах три-четыре раза в неделю, действительно могут наиболее эффективно помочь пожилым людям, так как ожирение данной группы людей сопровождается потерей мышечной массы, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, пишет RT.