Транснефть прокомментировала слова Силуанова о ситуации с загрязненной нефтью

Официальный представитель Транснефти прокомментировал слова первого вице-премьера Антона Силуанова о том, что государство не должно компенсировать компании расходы из-за попадания загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба". Ранее, Силуанов заявил, что Транснефть не выполнила свои обязательства по поставке качественной нефти партнерам. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин подчеркнул, что попадание загрязненной нефти в нефтепровод произошло не по вине компании, а в результате преступного деяния, которое в настоящее время расследуют правоохранительные органы, пишет RT.