Генеральный прокурор завил о серьезных проблемах в российской авиаотрасли

Катастрофа, которая произошла с самолетом SSJ100 в Шереметьево, продемонстрировала серьезные проблемы в отечественной авиаотрасли. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время правительственного часа в Госдуме выступил генпрокурор РФ Юрий Чайка. По его словам, в ведомстве уже в течение нескольких лет требуют, чтобы госорганы и авиапредприятия начали решать эти вопросы.

В своем выступлении Чайка также отметил, что российская государственная программа обеспечения безопасности полетов не отвечает международным требованиям, а обязательства, которые предусматриваются положениями Конвенции о международной гражданской авиации, не выполнены.