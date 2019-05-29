«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Стали известны некоторые подробности предстоящей «Прямой линии» в российским лидером Владимиром Путиным. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, мероприятие запланировано на лето.

Конкретный день представитель Кремля называть не стал, однако отметил: «Определена, не 13-ое, она традиционно будет летом. Подготовка ведется».

О предварительных темах Песков также не сообщил. Вероятно, все подробности будут известны позднее.