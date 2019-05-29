Эксперт объяснил падение рейтинга Путина

Глава ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) Валерий Федоров дал комментарий по поводу падение уровня рейтинга российского лидера Владимира Путина, передает ТК «Дождь». Эксперт отметил, что эту тенденцию можно объяснить тем, что россияне «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше». В частности, об этом свидетельствует факт того, что доходы граждан за минувшую пятилетку так и «не выросли». Все это «напрягает», отметил Федоров.