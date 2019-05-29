Леонид Кравчук объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Экс-глава Украины Леонид Кравчук пояснил мотив новоизбранного президента Владимира Зеленского, вернувшего Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Как передает РИА Новости, по словам политика, это был вопрос «справедливости и достоинства». Кравчук напомнил, что в свое время Порошенко «очень быстро дал и очень быстро отнял» у Саакашвили гражданство, в чем просматривалось его личное отношение к бывшему главе Одесской области и экс-президенту Грузии.