Саакашвили вернули украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили. При этом он отменил указ бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которым экс-глава государства лишил Саакашвили гражданства Украины. В своем Facebook Саакашвили уже выразил благодарность президенту Зеленскому, заявив, что лишение его гражданства было недостойным поступком трусливого лидера, пишет РБК.