Лидеру партии «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому необходимо ответить перед польским гострибуналом за оскорбительные высказывания в адрес России. Как передает РИА Новости со ссылкой на iezalezna.pl, с таким заявлением выступил бывший депутат сейма и экс-евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке. К слову говоря, он является сторонником хороших отношений с Москвой, и в этом плане он считает, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, — совершает преступление».

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты. Что, в первую очередь, пугает обычных граждан.