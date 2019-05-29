Представители Дерипаски заявили, что обвинения Минфина США не имеют доказательств

Как заявили представители Олега Дерипаски, так называемый «доказательный меморандум», который представили в Минфине США – это плохо проработанный отчет, который наполнен множеством лживых утверждений, передает РИА Новости. По их словам, Вашингтоном движет желание личной мести. Что касается доказательств, то, как утверждают представители бизнесмена, они основаны на сообщениях, поступивших от анонимных источников и предположениях.