Силуанов против того, чтобы «Транснефти» выделяли компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

Российские власти продолжают обсуждать ситуацию с нефтепроводом «Дружба», в том числе, и в публичном формате. Судя по всему, могут возникнуть разногласия из-за случившегося инцидента. Так, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что он против сокращения дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба». Как передает РИА Новости, об этом он высказался во время разговора с представителями СМИ. По словам Силуанова, по сути, компенсации будут означать использование бюджетных средств.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно», - задался вопросом вице-премьер.

При этом Силуанов считает, что обсуждаться могут любые вопросы, однако, если речь идет о бюджетной компенсации за недоработки компании, то это неправильно. Как минимум, по причине того, что не выполнены изначальные обязательства по поставке качественного продукта, как это было оговорено в заключенном контракте.