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Ученые обнаружили морскую воду, которая оставалась нетронутой с последнего ледникового периода

28.05.2019 19:07
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Ученые обнаружили морскую воду, которая оставалась нетронутой с последнего ледникового периода

Двадцать тысяч лет назад жизнь на Земле была совсем иной. Это был конец 100-летнего ледникового периода - также называемого последним ледниковым максимумом - и массивные ледяные щиты покрывали большую часть Северной Америки, Северной Европы и Азии. Ученые привыкли изучать этот холодный период в истории Земли, рассматривая такие вещи, как окаменелости кораллов и отложения морского дна, но теперь команда исследователей-мореплавателей, возможно, нашла кусочек прошлого - фактический образец морской воды 20 000-летней давности, выжатый из древнего скального образования из Индийского океана, пишет FoxNews.

По словам исследователей, эта находка представляет собой первый прямой остаток океана, как он появился во время последнего ледникового периода Земли. Ученые обнаружили его во время бурения образцов керна осадочных пород из подводных отложений известняка, которые составляют Мальдивский архипелаг в Южной Азии. После перетаскивания каждого ядра на исследовательское судно, команда разрезала камень и поместила куски в гидравлический пресс, который выдавил остатки влаги из пор.

Когда исследователи проверили состав этих образцов пресной воды на борту своего корабля, они были удивлены, обнаружив, что вода была чрезвычайно соленой - намного соленее, чем Индийский океан сегодня. Они провели еще несколько тестов на суше, чтобы посмотреть на конкретные элементы и изотопы, которые составляют воду, и все результаты оказались неуместными в современном океане.

На самом деле, все в этих пробах воды указывало на то, что они пришли из времени, когда океан был значительно более соленым, холодным и хлорированным - точно так же, как это считалось во время последнего ледникового максимума, когда ледяные щиты всасывали океанскую воду и опускали уровень моря на сотни футов ниже текущего уровня.

"По всем признакам, похоже, что теперь у нас есть фактический кусок 20 000-летнего океана", - заявила ведущий автор исследования Клара Блеттлер, доцент геофизических наук в Чикагском университете.

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