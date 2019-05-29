ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга президента России

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал свое мнение о причинах падения рейтинга президента России Владимира Путина. Ранее, ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что в настоящий момент только 31,7% опрошенных заявили о доверии президенту. Так, во время интервью телеканалу "Дождь", Федоров заявил, что низкие показатели рейтинга президента связаны, в первую очередь, с тем, что люди не верят в будущее и не понимают, когда в России станет лучше жить, пишет газета Ведомости.