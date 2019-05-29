В России может появиться "отцовский капитал"

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства выступила с инициативой - ввести в России "отцовский капитал". Речь идет о единовременной денежной выплате, которая будет реализовываться по аналогии с "материнским капиталом", и выплачиваться после рождения третьего ребенка. Только получить данную выплату могут отцы, все дети которых растут и воспитываются в одной семье и родители состоят в официальном браке. Размер выплаты составит 453 тыс. рублей. Планируется, что программа будет введена в действие в качестве эксперимента на Дальнем Востоке, в Калининградской области, а также в Крыму и в Севастополе, пишет газета Известия.