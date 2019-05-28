США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Экономика Сингапур обогнала экономику Соединенных штатов Америки в гонке за званием «самой конкурентоспособной экономики мира», сообщает «РБК». Об этом стало известно из рейтинга, составленного в швейцарской бизнес-школе IMD. Тем не менее, экономика США, как и прежде является мировым лидером по основным макроэкономическим показателям и по эффективности инфраструктуры.