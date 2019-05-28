Госдума создает госреестр лишенных родительских прав

Законопроект, подразумевающий создание специально реестра лиц, лишенных родительских прав, был одобрен в рамках первого чтения Государственной думой Российской Федерации, сообщает «ТАСС». Основной задачей для вышеназванного реестра является предотвращение ситуаций, когда лица, лишенные родительских прав, усыновляют или берут под опеку детей, основываясь исключительно на корыстных интересах и пытаясь заработать на различных социальных выплатах.