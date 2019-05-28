Парламент Абхазии перенес дату президентских выборов на 25 августа

Рауль Хаджимба, являющийся президентом Абхазии, одобрил закон, ранее принятый парламентом страны и позволяющий перенести дату президентских выборов, но не позднее чем за месяц до окончания действия президентских полномочий, сообщает «ТАСС». На основании подписанного закона было выпущено постановление, согласно которому новой датой президентских выборов устанавливается 25 августа текущего года.