В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

В одной из школ Пензы во время проведения Единого государственного экзамена были настолько ужесточены меры контроля за экзаменуемыми, что даже пришлось снять двери в туалетах, сообщает «Российская газета». Родители учеников поспешили устроить скандал, назвав подобные меры жестокими и бесчеловечными. Администрация школы сообщила, что двери были сняты в рамках проведения ремонта туалетных комнат, который совпал с датой проведения ЕГЭ.