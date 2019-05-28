Сало на Украине подорожало на 70% за два года

Согласно данным официальной статистики, на Украине за последние два года зафиксирован существенный рост цены на сало, который составил порядка 70%, сообщает «РБК». В апреле 2017 года цена за 1 килограмм сала составляла порядка 44 гривен, а в апреле текущего года цена составляет чуть более 75 гривен. Предположительно это связано с подорожанием свинины, чья цена увеличилась на 33%.