Сало на Украине подорожало на 70% за два года
28.05.2019 22:18
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Согласно данным официальной статистики, на Украине за последние два года зафиксирован существенный рост цены на сало, который составил порядка 70%, сообщает «РБК». В апреле 2017 года цена за 1 килограмм сала составляла порядка 44 гривен, а в апреле текущего года цена составляет чуть более 75 гривен. Предположительно это связано с подорожанием свинины, чья цена увеличилась на 33%.
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