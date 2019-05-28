Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Компания «Apple» представила на всеобщее обозрение новую модель портативного мультимедийного устройства «Ipod Touch» седьмой генерации, сообщает «ТАСС». Вышеназванная модель не обновлялась на протяжении последних четырех лет. Компания подчеркивает, что данная модель будет стоить от $199 и она является самым бюджетным мультимедийным устройством на базе операционной системы IOS. На текущий момент нет информации о том, когда новинка появится в продаже в России.