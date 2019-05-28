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Лавров призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана

28.05.2019 21:49
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Лавров призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана

Сергей Лавров, занимающий пост руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщил о том, что Россия выступает на мировой арене за полный вывод всех иностранных войсковых формирований из Афганистана, сообщают «РИА новости». Министр объяснил подобную точку зрения тем фактом, что в Афганистане не представляется возможным установить мирные взаимоотношения путем военных столкновений. С подобной задачей под силу справиться лишь при помощи дипломатии и мирных переговоров.

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