РЖД готовит упрощение изъятия земель под проекты магистрального плана
28.05.2019 21:45
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Компания РЖД при содействии Министерства транспорта Российской Федерации ведет разработку нормативного документа, целью которого является упрощение процедуры изъятия земель, предназначенных для строительства железнодорожных магистралей, сообщают «РИА новости». Принятие вышеназванного правового документа существенно упростит строительство железных дорог в рамках проектов магистрального плана.
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