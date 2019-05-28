Российские застройщики могут помочь Кении в расселении трущоб

Согласно заявлению Владимира Якушева, занимающего пост министра строительства и ЖКХ России, отечественные застройщики могут принять участие в расселении трущоб в Кении, сообщают «РИА новости». На текущий момент власти Кении приступают к реализации крупномасштабной программы по расселению аварийных трущоб. В связи с этим они проявляют серьезную заинтересованность в адрес крупных иностранных застройщиков, которые могут внести серьезный вклад в ход реализации вышеназванной программы.