Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

Платежная система Visa сообщила размер своей межбанковской комиссии в России, став последней компанией, которая до последнего не хотела делиться подобными данными, сообщают «Ведомости». Вышеназванные данные были опубликованы на официальном сайте компании. К подобным мерам компанию вынудили прибегнуть после того, как российские представители бизнеса обратились с проблемой о слишком больших комиссиях за эквайринг к президенту России Владимиру Путину.