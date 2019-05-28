Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля

Официальный представитель «Российского топливного союза» заявил о том, что с начала текущего года прибыли от продажи автомобильного топлива на заправочных станциях сократились более чем в 10 раз, сообщает «РБК». Таким образом, продажа бензина практически перестала приносить доход. Представители топливной отрасли надеются на то, что не начнется повальной «эпидемии» банкротств.