Китаю нужны дополнительные поставки газа по "Силе Сибири"

Генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова рассказала о заинтересованности китайских партнеров компании в увеличении поставок газа по газопроводу "Сила Сибири". При этом она подчеркнула, что российская сторона предварительно согласовала увеличение экспорта, но окончательные объемы поставок будут определены позднее. Известно, что "Газпром" и китайская CNPC заключили договор на поставку 38 млрд кубометров газа в год. Планируется, что экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начнется 1 декабря текущего года, пишет РИА Новости.