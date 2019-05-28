ЦБ усовершенствует сторублевые купюры

Директор Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал, что ЦБ планирует наносить на сторублевые купюры специальное покрытие, которое ранее было использовано на новых купюрах номиналом в 200 рублей. По его словам, это увеличит срок службы банкнот, сделав их более износостойкими. Причем такую же технологию в будущем планируется применить и к купюрам номиналом в 50 рублей. При этом Демиденко подчеркнул, что пользователи не смогут отличить ни на взгляд ни на ощупь купюры с нанесенным покрытием и без него, пишет Российская газета.