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ЦБ усовершенствует сторублевые купюры

28.05.2019 16:52
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ЦБ усовершенствует сторублевые купюры

Директор Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал, что ЦБ планирует наносить на сторублевые купюры специальное покрытие, которое ранее было использовано на новых купюрах номиналом в 200 рублей. По его словам, это увеличит срок службы банкнот, сделав их более износостойкими. Причем такую же технологию в будущем планируется применить и к купюрам номиналом в 50 рублей. При этом Демиденко подчеркнул, что пользователи не смогут отличить ни на взгляд ни на ощупь купюры с нанесенным покрытием и без него, пишет Российская газета.

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