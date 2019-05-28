Освобожден арестованный в Косово российский сотрудник миссии ООН

Как сообщалось ранее, во время рейда косовской полиции был задержан российский сотрудник миссии ООН. Речь идет о Михаиле Краснощекове, который был арестован вместе с другим сотрудником миссии на севере Косова и Метохии. Также, по данным президента Сербии Александра Вучича, во время рейда косовского спецназа было арестовано 23 гражданина Сербии. Тем не менее, по данным поступившим от пресс-службы миссии ООН, в настоящее время Михаил Краснощеков освобожден, пишет ТАСС.