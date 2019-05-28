Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое. Так, при покупке необходимо обращать внимание на плотность продукта - качественное мороженое всегда имеет плотную консистенцию, а вот если оно покрыто маленькими кристалликами льда, то, скорее всего, данное мороженое было разморожено и замораживалось снова, отчего может страдать вкус продукта. Также важен и состав мороженого, молока в нем должно содержаться не менее 40%. И, конечно же, не стоит покупать продукт, если у него неоднородный цвет и консистенция или помятая и поврежденная упаковка, пишет РИА Новости.