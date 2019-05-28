В Москве существует угроза торнадо и смерчей

Заместитель директора Института физики атмосферы, заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в Московском регионе существует угроза торнадо. По его словам, после очень жаркой погоды, которая установится на этой неделе в столице России, на регион могут обрушиться шквалистый ветер, торнадо и смерчи. Семенов считает, что такая обстановка в Московском регионе сложится в том случае, если жара продержится около 10 дней, а самым опасным периодом станет конец мая - начало июня, пишет Агентство городских новостей Москва.